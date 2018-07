El germà de Toni Comín mor a Bèlgica per poder estar en companyia de la família

Estimat Toni, el teu germà ha volgut morir a Lovaina, amb tu i la teva família. El condol més sentit per a tota la família Comín. Un espant tenyit de poesia. Abraçades i petons. https://t.co/niA231kzmO — Lluís Llach (@lluis_llach) 23 de juliol de 2018

Estimada @BetonaComin companya al Secretariat de l’@assemblea, estimat @toni_comin conseller, diputat a l’exili, el meu condol i el de tota l’entitat per la mort del vostre germà Pere. — Elisenda Paluzie (@epaluzie) 23 de juliol de 2018

Molt entristida per la mort de Pere Comín, germà del Conseller exiliat Toni Comín.Ha anat a morir a Bèlgica per tal que tota la família pogués estar junta i unida.Quina crueltat tan gran.Quina injustícia!!! Ho sento moltíssim. — Magda Oranich (@MagdaOranich) 23 de juliol de 2018

Molta força @toni_comin i tota la família en aquests moments difícils, de dolor familiar agreujat per un exili injust. Una abraçada ben gran. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 23 de juliol de 2018

Pere Comín, germà del conseller Toni Comin, ha mort a Bèlgica afectat d’un càncer, segons ha pogut saberper fonts properes a la famíliaPere Comín va decidir traslladar-se al país europeu per poder morir al costat del seu germà, exiliat i que no hagués pogut ni assistir al seu enterrament, ja que si tornés a l’estat espanyol hauria estat detingut.La mort s’ha produït en un hospital de Lovaina, i en Pere ha estat acompanyat dels seus germans i de la seva mare.Toni Comín i la seva família han rebut moltes mostres de condol a les xarxes socials, de personalitats com Lluís Llach, Elisenda Paluzie o Pere Aragonès, entre d’altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)