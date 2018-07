Els bombers eleven a 74 els morts en els incendis a l'entorn d'Atenes

Brucia la Grecia: incendi fuori controllo. Morti e Boschi in cenere https://t.co/Iz7FJkk253 pic.twitter.com/LyMyfxwuHP — euronews Italiano (@euronewsit) 24 de juliol de 2018

Almenys 74 persones han mort, 174 han resultat ferides i un nombre indeterminat es troben desaparegudes a causa dels incendis registrats als voltants de la capital de Grècia, Atenes, que ha portat les autoritats a ordenar l’evacuació de diverses comunitats de la zona, segons l’últim balanç facilitat per un alcalde a la cadena de televisió grega Skai.L’alcalde de Rafina, Evangelos Bornous, ha elevat a més de 60 els morts pels incendis registrats a l’entorn de la capital grega i ha dit que no s’havien rebut ordres d’evacuar les poblacions de la zona després de registrar-se el primer incendi.L’anterior balanç faciliat pel portaveu del govern grec, Dimitris Tzanakopoulos, era de 50 morts i més de 170 ferits però l’alcalde de Rafina ha dit que els bombers han trobat deu cadàvers a la població de Mati, a l’est d’Atenes.En concret, ha comptat que els bombers han trobat quatre persones mortes a l’interior d’un cotxe, quatre més en una casa i dos més en una vall.El primer incendi s’ha registrat en un bosc de pins prop de Kineta, a 50 quilòmetres a l’oest d’Atenes. El segon ha tingut lloc a Penteli, al nord de la capital i les flames s’han estès també cap a l’est de la ciutat. Un tercer incendi s’ha registrat a l’illa de Creta.De moment, es desconeixen les causes dels incendis, molt freqüents en el país durant l’estiu.Les autoritats han decretat l'estat d'emergència i han demanat ajuda internacional per intentar apagar els focs.

