Almenys 74 morts i 187 ferits pels incendis a Grècia

Brucia la Grecia: incendi fuori controllo. Morti e Boschi in cenere https://t.co/Iz7FJkk253 pic.twitter.com/LyMyfxwuHP — euronews Italiano (@euronewsit) 24 de juliol de 2018

Almenys 74 persones han perdut la vida pels incendis a Grècia, 187 han resultat ferides -de les quals 23 són menors- i es desconeix si hi ha desapareguts. Així ho ha comunicat una portaveu del cos de bombers del país dimarts a la tarda, quan s'ha actualitzat el balanç de víctimes arran dels incendis que arrasen en algunes àrees del país. La xifra, segons recull Reuters, supera ja el nombre de morts el 2007, quan 70 persones van morir també per incendis al sud de la regió del Peloponès. El comunicat del cos de bombers fet públic al matí ja advertia que "malauradament" el nombre de morts estava incrementant pels "devastadors focs" que van començar dilluns potenciats pel vent.Segons ha difós a la tarda el Ministeri de Salut grec, diverses autoritats del departament han visitat aquest matí algunes de les àrees afectades mentre que hi ha centres de salut que han reforçat el personal. A més, el ministeri treballa en coordinació amb ONGs com Metges del Món o Metges Sense Fronteres, que proveeixen personal mèdic, d'infermeria o psicòlegs a les poblacions afectades pels incendis. Segons el comunicat també s'estan recollint donacions i medicaments i el ministeri ha activat la seva plena capacitat en hospitals i altres centres d'atenció sanitària.Les dades facilitades dimarts al matí per les autoritats indicaven la localització de fins a 5 focs actius arreu del país, sobretot a la perifèria d'Atenes, al sud del país hel·lè. Així, els incendis afecten la regió d'Àtica, en concret a la localitat costanera de Rafina, prop de la capital, a la zona del Peloponès, a Corinthia i l'àrea de Kineta, a l'illa de Creta i al centre de Grècia, prop de la localitat de Larimna. Segons els bombers, tot i la seva "àmplia mobilització" la intensitat del vent i la ràpida expansió dels focs ha comportat l'afectació de zones residencials.Per la seva banda, el comissari europeu d'Ajuda Humanitària, Christos Stylianides, s'ha desplaçat fins a Atenes per reunir-se amb les autoritats gregues de protecció civil i coordinar l'assistència de la UE que ja està en camí. Segons ha explicat el mateix comissari en un comunicat, dilluns a la nit ja va parlar amb el primer ministre hel·lè, Alexis Tsipras, i està en contacte "constant" amb ell per oferir el "ple suport" de la Comissió Europea a les autoritats i els ciutadans. "Avui és un dia de gran dolor per Grècia i per tota Europa", ha dit el xipriota, que també ha agraït a Espanya, Xipre i Bulgària les ofertes "immediates" d'assistència concreta a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE amb avions, bombers, metges o vehicles.

