La Universitat Rei Joan Carles no troba els únics quatre treballs de màster de Casado

La Universitat Rei Joan Carles no té "cap constància documental" dels quatre treballs de mpaster del flamant president del PP, Pablo Casado, que afirma haver cursat.La jutge que porta el cas del màster de Cristina Cifuentes ho assegura en un escrit que ha enviat a dos professors, el catedràtic Enrique Álvarez Conde i la professora Alicia López de los Mozos. La magistrada els hi reclama que aportin els traballs de Casado.Concretament, els hi demana la feina que acredita 20 crèdits del màster entre els anys 2008 i 2009. Els dos professors estan citats a declarar el pròxim 2 d'agost pel cas concret de Casado, una peça separada del màster de Cifuentes.

