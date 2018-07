Govern i Estat perfilen que la comissió bilateral es reuneixi la setmana que ve a Barcelona

El camí del diàleg encetat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segueix prenent cos amb la reactivació de la comissió bilateral Estat-Generalitat, que previsiblement es reunirà la setmana que ve. Una de les primeres decisions que marcaran un punt diferencial de la trobada d'aquest òrgan que no es convoca des de l'any 2011 és que se celebrarà a Barcelona i no a Madrid. Així ho han acordat el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, els dos principals interlocutors de la comissió, en una reunió aquest dilluns.



Maragall ha posat condicions per marcar l'agenda de la trobada i ha reivindicat que, més enllà de parlar de competències, d'inversions i de les suspeses pel Tribunal Constitucional, s'ha d'incloure a l'ordre del dia el fet de poder parlar de la situació dels presos i dels exiliats, així com del dret a l'autodeterminació, qüestió que Torra també va posar sobre la taula de Sánchez per constatar que, ara per ara, es tracta d'una discrepància insalvable.

Fins que això no s'hi inclogui, ha alertat el conseller, no pensa seure a la taula i, per tant, no es podrà fixar la data concreta per convocar la comissió. Tot i això, ha explicat que creu que hi ha marge per a l'acord. Després de la reunió amb la ministra Batet, Maragall ha expressat que tots dos s'han emplaçat a trobar la manera d'incloure encara que sigui amb una "expressió formal però explícita" aquests dos punts -a banda d'altres a tractar- per poder celebrar la comissió la setmana vinent a Barcelona. Que el contacte es faci a la capital catalana és un fet inèdit però, de fet, és el propi Estatut el que fixa que es reuneixi alternativament a Madrid o a Barcelona. Clar està que fins ara s'ha incomplert també la freqüència d'almenys dos cops a l'any amb què aquesta comissió s'hauria de reunir, segons la norma catalana.Abans de la reunió, Batet ha remarcat que feia set anys que no es celebrava la bilateral i que havia de servir per posar sobre la taula temes de "conflictivitat" com els recursos que tots dos governs han portat davant el TC, avançar en matèria de traspassos i transferències i també sobre inversions "estratègiques" en infraestructures. Batet ha declarat que la comissió bilateral ha de servir per posar fil a l'agulla i que de manera "immediata" es posin a funcionar tots els grups de treball i comissions mixtes que pengen d'aquesta comissió.Entre d'altres, ha afirmat que caldrà posar sobre la taula temes de "conflictivitat" com els recursos que tots dos governs han portat davant el TC, avançar en matèria de traspassos i transferències i també sobre inversions "estratègiques" en infraestructures. "Cal fixar un ordre del dia ampli en aquesta primera reunió i posar d'immediat a treballar la resta de grups i comissions mixtes", ha remarcat.Abans de reunir-se amb Batet, Maragall s'ha trobat amb el ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell. De la reunió n'han sortit dos compromisos: el de Maragall d'informar amb antelació al govern espanyol de les obertures de delegacions catalanes a l'estranger i el de Borrell de respectar l'acció exterior de la Generalitat sempre que s'ajusti al marc legal.La Generalitat ha anunciat ja la reobertura de les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França, i només va informar el Ministeri el vespre abans de publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), és a dir, sense temps suficient perquè Exteriors i Hisenda informin sobre elles.No obstant això, de moment el ministre s'ha reservat qualsevol decisió sobre aquest tema. De fet, Maragall ha apostat perquè les ambaixades d'Espanya a l'exterior prestin acompanyament i suport a la tasca institucional catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)