Judit Carrera, nova directora del CCCB

Judit Carrera (@juditcarrera) serà la nova directora del CCCB. Assumirà el càrrec al llarg del proper mes de setembre. https://t.co/RLrguIhLtH pic.twitter.com/BVRXuiVgmr — CCCB (@cececebe) 23 de juliol de 2018

Judit Carerra serà la nova directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a partir del mes de setembre, en substitució de l'anterior, Vicenç Vilatoro, que finalitza contracte.La nova directora de l'equipament és la cap de Debats i Educació del CCCB, on ha estat la responsable de quatre grans projectes. Aquest dilluns, Carrera s'ha reunit amb el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.L'elecció ha estat a càrrec del comitè d'experts designats en la convocatòria pública que la Diputació de Barcelona per designar la nova direcció del CCCB. Un òrgan presidit per Jaume Casals i format per Ester Pujol, Lluís Noguera, Ane Rodríguez, Saskia Sassen, Martina Millà i Pascal Beausse.Llicenciada en ciència política i de l’administració a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va obtenir un Diploma d’Estudis Avançats a l’Escola Doctoral de l’Institut d’Études Politiques-Sciences Po de París. A París, va treballar a l’oficina de prospectiva de la UNESCO, i posteriorment ho va fer al Centre UNESCO de Catalunya, al Fòrum 2004 i al Departament de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona.

