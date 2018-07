Les motxilles pesades que arrossega Casado per liderar el PP: el màster, la divisió interna i la corrupció

El Partit Popular ha encetat una nova etapa amb l'elecció de Pablo Casado , un líder jove (37 anys) que no inspira precisament renovació. El congrés de la formació conservadora ha clos la llarga era de Mariano Rajoy i n'obre una altra plena d'incerteses. El panorama que té davant seu el nou capatàs de la dreta espanyola està ple d'esculls. La primera fotografia del seu mandat és la divisió profunda que delata el resultat de la votació que l'ha fet president del PP: un 57% del vot dels compromissaris enfront el 42% que va obtenir Soraya Sáenz de Santamaría.Casado arriba al cim d'un PP que en pocs dies va passar de l'aprovació dels pressupostos a l'oposició. I té un competidor en l'espai de la dreta com és Ciutadans. Per si no n'hi hagués prou, el nou president ha de respondre sobre els dubtes que envolten el seu currículum acadèmic. Casado, malgrat que vol aparèixer com l'abanderat de la renovació política, és un líder que porta al damunt moltes motxilles. Aquests són alguns dels principals reptes que ha d'afrontar en el futur immediat.Sens dubte, aquest és el primer repte. El PP va sorgir del seu congrés més dividit que mai. El procés electoral intern que ha viscut el partit era inèdit i ha mostrat contradiccions inexplicables, com la facilitat per ser precandidat (n'hi havia prou amb cent avals) i alhora la dificultat de fer un debat entre els aspirants. A més, s'ha produït el fet que la candidata que va guanyar les primàries obertes a tota la militància el 5 de juliol va ser Santamaría, però al final ha estat Casado qui s'ha emportat el vot dels compromissaris. L'aliança de tots contra l'exvicepresidenta ha estat efectiva. Tanmateix, ha explicitat la greu divisió interna.Casado i Santamaría es reuniran dimecres. No serà fàcil integrar el sorayisme. La dona forta a la Moncloa durant més de sis anys haurà d'empassar-se una posició secundària. No pot ser secretària general perquè aquesta ha de sorgir del llistat de noms que va presentar Casado davant del congrés. I les tensions personals expressades en les darreres setmanes han deixat moltes ferides obertes.Casado s'ha fet el propòsit de no deixar enemics a la dreta. L'obsessió de la direcció del PP en aquests moments és acabar amb la pèrdua de vots cap a Ciutadans i aturar en sec l'ascens de Vox per l'extrema dreta. Casado no vol que els d'Albert Rivera facin amb ell el que han fet amb Rajoy i Santamaría: presentar-los com a tous. Això s'ha traduït en un discurs del candidat cada cop més radicalitzat, un missatge nacionalista espanyol contra el sobiranisme. Fins i tot emprant, si cal, llenguatge militaritzat: "Reconquerir Catalunya" va ser una expressió utilitzada en el congrés . I perquè no hi hagi dubtes sobre l'hostilitat contra l'independentisme, va parlar d'aturar "el pla Torra" com abans s'havia aturat el pla Ibarretxe.La batalla amb Ciutadans i Rivera serà de les que fan època. Casado ha convocat la nova executiva del PP a Barcelona per aquest dijous . És un indici que el front català és essencial per ell. És a Catalunya on el duel PP-Cs va donar un gran triomf al partit taronja en les eleccions catalanes del 21-D (36 diputats pels només 4 dels d'Albiol), convertint Ciutadans en la primera força del Parlament i impulsant Rivera com a presidenciable a Espanya.El discurs de Casado no és només intransigent pel que fa a Catalunya, ho és en tots els camps. El nou president del PP ja ha anunciat quines seran les seves prioritats en el terreny ideològic i programàtic. S'ha compromès a una política de reducció d'impostos i a incidir en el terreny dels valors morals, afirmant que votaran en contra de la llei d'eutanàsia que proposarà el govern socialista. També ha anunciat que la defensa de la vida serà una prioritat, un pas que suposa una correcció respecte al govern Rajoy. També ha subratllat la defensa de la família, un tema molt conservador que darrerament el PP havia deixat en segon terme. I ha estat durant tota la campanya citant l'expresident Aznar com un dels seus referents. Aquest gir cap a la dreta extrema planteja el repte de com evitar perdre vot centrista. Casado n'és conscient, i per això es va fer acompanyar durant tot el congrés d'Adolfo Suárez Illana, el fill de l'expresident Suárez. Però un PP escorat encara més a la dreta pot deixar un espai de vot moderat a l'abast del PSOE de Pedro Sánchez. Ara que es parla tant del retorn de l'aznarisme, cal recordar que l'Aznar guanyador de les eleccions de 1996 i 2000 ho va ser amb un discurs regeneracionista i moderat.La corrua de casos de corrupció entorn el finançament irregular del partit és un altre dels maldecaps que haurà d'afrontar Casado. La sentència de Gürtel del 24 de maig passat, que va desfermar la crisi final del govern Rajoy, ha estat només el principi d'un seguit de processos judicials que amenacen de desgastar el nou lideratge del partit.El jutge José de la Mata va decidir el juny passat d'ampliar el termini d'investigació de totes les derivades del cas Gürtel fins a l'agost del 2020. Això vol dir que poden anar apareixent peces separades de tot l'entramat de la caixa B del partit, que hauran de ser jutjades, en paral·lel als processos que ja estan en marxa. Un d'ells fa referència a les reformes de la seu de Génova i farà seure altre cop al banc dels acusats l'extresorer Luis Bárcenas.Casado ha fet un discurs de regeneració durant la seva campanya. Però la seva imatge personal està sota qüestió. Recentment, ha hagut de sortir a donar explicacions sobre els seus estudis jurídics. Casado va convalidar un seguit d'assignatures que li van permetre curar la carrera de Dret. Avui mateix, la Universitat Complutense ha resolt que no hi ha irregularitats en el seu expedient acadèmic Més difícil serà desempallegar-se de les ombres que envolten el seu màster a la Universitat Joan Carles I, en el qual li van ser convalidades divuit de les vint-i-dues assignatures. Aquest dilluns, la jutgessa que investiga el cas ja ha rebut resposta del Tribunal Suprem confirmant que el diputat Casado està aforat . I també ha transcendit que el centre universitari no localitza els únics quatre treballs del màster que hauria fet el líder del PP. Més plom a les ales.

