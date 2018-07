Detingut un veí d’Amposta per tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes de guerra

Agents de la Guàrdia Civil de la Comandància de Tarragona van detindre el passat 19 de juliol un veí d'Amposta com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes de guerra.Els fets es remunten al passat mes de juny, quan personal de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil d'Amposta realitzaven un control relacionat amb la tinença d'armes i explosius i van detectar que un veí de la localitat tenia en el seu poder diverses armes de foc sense la documentació legal exigida, concretament un rifle, un fusell metrallador i dos armes de avantcàrrega. Després d'inspeccionar les armes de foc, es va apreciar que les armes es trobaven en perfecte estat de funcionament, sense cap tipus d'inutilització que pogués impedir la seua detonació, per la qual cosa es va procedir a la intervenció de les mateixes.Arran d'esta actuació, segons informa la subdelegació del Govern espanyol a Tarragona en un comunicat, es va iniciar una recerca a fi d'esbrinar la procedència de les armes de foc intervingudes, concloent que havien estat adquirides en un comerç de la localitat de la Ràpita que l'any 2016 havia estat denunciat per distribuir armes i munició de la passada Guerra Civil sense la corresponent autorització.Per este motiu, agents especialistes de la Guàrdia Civil de Seguretat Ciutadana, Intervenció d'Armes i Explosius i de l'Equip de Desactivació d'Explosius van realitzar una inspecció al comerç i van localitzar-hi i intervendré-hi 15 bombes de mà i un projectil de morter, tots ells mancats de documentació i de la certificació d'inutilització corresponents, de manera que van formular denúncia al titular de l'establiment per una infracció greu tipificada en la Llei Orgànica 4/2015, sobre protecció de la seguretat ciutadana.Arran dels fets detectats, es va procedir a la detenció d'un veí d'Amposta com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes de guerra. En aquell moment va fer lliurament voluntari d'altres tres projectils d'artilleria de 150 mm, procedents de la passada Guerra Civil i que tenia al seu domicili il·legalment.

