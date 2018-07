Com et pot afectar la multa milionària a Google?

Google va rebre un revés històric la setmana passada. La Unió Europea va penar amb una multa de 4.340 milions d'euros a l'empresa dels Estats Units per imposar el seu navegador (Chrome) als mòbils Android.La sanció ha despertat recels entre Europa i els Estats Units, sobretot amb la reacció del president Donald Trump que va advertir la UE "que s'aprofita del seu país però no per molt de temps".L'empresa multinacional recorrerà la sentència als tribunals. Tot i això, una de les principals preocupacions pels experts era com afectaria aquesta multimilionària multa als usuaris. Segons fonts consultades pel diari El Mundo , existeixen opinions contraposades per com l'usuari rebrà l'impacte de la multa a Google. En un primer lloc, hi ha experts que consideren que la multa era "previsible" per saltar-se la llei antimonopoli.Altres argumenten que l'usuari sortirà beneficiat perquè disposarà d'una major oferta de navegadors a escollir, és a dir, que no haurà de fer ús per norma establerta del Chrome de Google. També podrà escollir quines aplicacions fer servir i no haver d'utilitzar les predeterminades de la marca.També hi ha qui opina que l'empresa no ha fet "cap mal", ja que els usuaris han escollit Android (i per norma, Google) com a líder mundial i per tant "n'estan contents".Hi ha certes especulacions, informa el diari, que apunten que la pròxima empresa afectada podria ser Apple.

