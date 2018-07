Torra reclama al govern espanyol una reunió urgent de la Junta de Seguretat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, una reunió "urgent" de la Junta de Seguretat. El principal objectiu d'aquesta trobada, que Cunillera s'ha compromès a traslladar al ministre de l'Interior, és que es compleixin els acords que es van adoptar a la reunió que es va produir fa un any i que incloïen l'accés dels Mossos a bases de dades internacionals, la seva incorporació al CITCO, una major cooperació entre els cossos policials i un pla de prevenció i protecció antiterrorista, entre d'altres.La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha recordat que la darrera reunió de la Junta es va produir el 10 de juliol de l'any passat a petició de Carles Puigdemont després de set anys sense convocar-se. Ha argumentat que se segueix estant en alerta terrorista 4, que han crescut "els atacs feixistes" a Catalunya i que el grau de compliment dels acords presos fa un any és "ínfim".Pel que fa a l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la Policia Nacional, Torra ha demanat a Cunillera que es prenguin "mesures" contra l'agent i que se li obri un expedient i se'l posi a disposició judicial.El president de la Generalitat també ha demanat a la delegada del govern espanyol una gestió més descentralitzada de l'aeroport del Prat i una "màxima involucració" per resoldre els col·lapses que pateix cada estiu, ja sigui per les vagues convocades o la falta de controladors. També han demanat una "millora de la gestió de la informació" en matèria d'immigració.Després del convuls congrés del PDECat d'aquest cap de setmana, Artadi ha subratllat que Pedro Sánchez no podria ser president sense el suport dels grups catalans al Congrés i que, per tant, el seu "rol" ha de prendre més importància. Va en la línia del que ja ha manifestat la nova direcció del PDECat, disposada a encarir tot suport dels seus diputats al Congrés. En aquest sentit, Artadi ha recordat que el dret a l'autodeterminació és una de les grans exigències del Govern malgrat que Cunillera hagi dit que no té cabuda a la Constitució.Recuperar el diàleg, encara que sigui per constatar les discrepàncies, és, sens dubte, el gran leitmotiv de les trobades que estan mantenint els membres del Govern de la Generalitat amb els de l'executiu de Pedro Sánchez. Aquesta ha estat també la finalitat de la primera trobada entre el president Quim Torra i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Una primera trobada on, més enllà de constatar un cop més que hi ha un desacord amb el dret a l'autodeterminació, la principal veu del govern espanyol a Catalunya ha demanat al Govern que no deixi cadires buides a trobades multilaterals, com ara la del Consell de Política Fiscal i Financera.Aquesta primera reunió entre el president de la Generalitat i la delegada del govern marca un punt d'inflexió després de mesos de tensa relació amb el seu antecessor, Enric Millo, qui va avalar les càrregues policials durant la jornada de l'1 d'octubre. Millo va assumir el paper de màxim representant a Catalunya durant l'aplicació del 155, que va suposar la dissolució del Parlament i del Govern. Va ser rellevat després de la moció de censura amb la qual el PSOE va arrabassar la Moncloa al PP.Ara, la missió de Cunillera és fer extensiva la voluntat de diàleg del govern de Pedro Sánchez des del seu paper com a delegada. A la trobada al Palau de la Generalitat, que ha tingut una durada d'una hora i 15 minuts, han constatat, ha explicat Cunillera, la necessitat d'arribar a acords que serveixin per resoldre problemes dels ciutadans. "Seríem uns mals servidors públics si no tinguéssim aquesta voluntat", ha dit. La comissió bilateral que se celebrarà en els pròxims dies, ha dit la delegada del govern, serà clau per avançar en els acords entre governs.

