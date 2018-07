Una passatgera li retreu el volum de la música al bus i acaba trencant el vidre amb una pedra

Un veí de Reus, de 42 anys, va ser detingut per la Guàrdia Urbana de Tarragona diumenge al vespre com a autor d'un presumpte delicte contra el patrimoni. Els fets van passar a la Via Augusta, a la parada de bus de l'EMT de la Platja de l'Arrabassada. L'home va reaccionar agressivament, donant cops a l'interior de l'autobús, després que una dona li recriminés les molèsties que ocasionava per l'alt volum en què tenia posada la música.Després, va llençar una pedra de grans dimensions contra una finestra del vehicle. L'impacte va fer trencar el vidre i el conductor i la dona que li havia retret la seva actitud van resultar lesionats lleument amb talls a les cames. Un altre passatger va baixar per intentar retenir l'autor dels fets mentre no arribava la policia, però també va resultar lesionat per l'home, que es va acabar escapant.La Guàrdia Urbana va detenir el presumpte autor dels fets a les 20.45 hores al carrer Joan Fuster. Per raons de seguretat, l'autobús va quedar immobilitzat i el passatge va ser transbordat a un altre vehicle. L'Empresa Municipal de Transports xifra en 800 euros els danys patits pel vehicle.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)