El bisbat de Girona incorpora un exorcista a la diòcesi

El Bisbat de Girona ha nomenat el mosèen Josep Puig Buffil com a nou exorcista a la diòcesi. El bisbe Francesc Pardo ha donat el càrrec al rector de Roses i Palau-saverdera, complint la directiva del Vaticà que demana que cada diòcesi tingui un exorcista.



Com que la de Girona no en tenia –de fet, mai n'hi ha hagut cap d'oficial- el bisbe ha creat aquesta figura donant compliment al desig del Papa Francesc. Aquest nomenament entrarà en vigor el proper mes de setembre.



Vic també va nomenar el seu exorcista



El bisbe de Vic, Romà Casanova, va nomenar el passat 13 de juliol un exorcista per a la diòcesi en la figura del mossèn Joan Prat i Jorba, actualment delegat episcopal de Pastoral Penitenciària i rector de la Parròquia de Sant Josep del Poble Nou de Manresa.

Fonts del bisbat van assegurar aque a la diòcesi no s'ha donat un increment de casos de possessió demoníaca en els darrers anys, sinó que el nomenament obeeix només a una directiva general. L'exorcista diocesà tindrà la funció d'atendre les consultes puntuals sobre aquest tema i discernir, cas per cas, si hi ha algú que ho sol·licita.

