El missatge de l'Adrià, el jove d'un CDR a l'exili perseguit per rebel·lió i terrorisme

Hola, em dic Adrià Carrasco. Tinc 25 anys i soc membre del CDR d’Esplugues de Llobregat. (1) — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 23 de juliol de 2018

(3) Avui fa 100 dies que la Guàrdia Civil va trucar a la meva porta amb intenció de detenir-me, però no ho vaig permetre. Se m’acusa de terrorisme, sedició i rebel·lió i des d’aleshores he hagut de deixar la meva feina, el meu barri i la meva gent. — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 23 de juliol de 2018

(4) És per això que el 23 de juliol us convido a trobar-nos als Jardinets de Gràcia a les 19 h per deixar ben clar que els CDR no sóm terroristes. Som la gent del carrer organitzada i disposada a decidir el nostre futur. — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 23 de juliol de 2018

L'Adrià Carrasco és un veí d'Esplugues de Llobregat que forma part del CDR del municipi i que es troba a l'exili perquè la Guàrdia Civil el busca pels presumptes delictes de rebel·lió i pertinença a grup terrorista.El compte del CDR ha recopilat un missatge escrit en primera persona per l'Adrià, que ha volgut mostrar el seu rebuig pel qual el persegueixen:També ha volgut recordar que a questa tarda a les 19h a Jardinets de Gràcia de Barcelona hi ha una manifestació convocada pels CDR en el seu suport.Els amics i familiars del veí del municipi del Baix Llobregat, juntament amb el CDR del municipi, ja es van manifestar el passat 10 de juny a la mateixa localitat per reclamar el tancament de la causa i la persecució, a més de denunciar l'arbitrarietat de l'Estat. "Terrorista és qui genera terror", van recordar.

