Torra i Cunillera passen pàgina a l'etapa Millo

Recuperar el diàleg, encara que sigui per constatar les discrepàncies, és, sens dubte, el gran leitmotiv de les trobades que estan mantenint els membres del Govern de la Generalitat amb els de l'executiu de Pedro Sánchez. Aquesta ha estat també la finalitat de la primera trobada entre el president Quim Torra i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Una primera trobada on, més enllà de constatar un cop més que hi ha un desacord amb el dret a l'autodeterminació, la principal veu del govern espanyol a Catalunya ha demanat al Govern que no deixi cadires buides a trobades multilaterals, com ara la del Consell de Política Fiscal i Financera.Aquesta primera reunió entre el president de la Generalitat i la delegada del govern marca un punt d'inflexió després de mesos de tensa relació amb el seu antecessor, Enric Millo, qui va avalar les càrregues policials durant la jornada de l'1 d'octubre. Millo va assumir el paper de màxim representant a Catalunya durant l'aplicació del 155, que va suposar la dissolució del Parlament i del Govern. Va ser rellevat després de la moció de censura amb la qual el PSOE va arrabassar la Moncloa al PP.Ara, la missió de Cunillera és fer extensiva la voluntat de diàleg del govern de Pedro Sánchez des del seu paper com a delegada. A la trobada al Palau de la Generalitat, que ha tingut una durada d'una hora i 15 minuts, han constatat, ha explicat Cunillera, la necessitat d'arribar a acords que serveixin per resoldre problemes dels ciutadans. "Seríem uns mals servidors públics si no tinguéssim aquesta voluntat", ha dit. La comissió bilateral que se celebrarà en els pròxims dies, ha dit la delegada del govern, serà clau per avançar en els acords entre governs.Alguns dels temes que han estat sobre la taula ha estat la immigració -Cunillera ha recordat la bona coordinació entre administracions per rebre els refugiats del vaixell Open Arms- i la situació de l'aeroport del Prat, ara afectat per la convocatòria de vagues. Torra ha manifestat a la delgada la seva voluntat de convocar la Junta de Seguretat de Catalunya i li ha demanat que s'aturi "l'ofensiva judicial" contra el procés català.Cunillera li ha fet dos regals al president: una safata de fruita dolça de Lleida i el llibre Sí, soy Guiomar, de Pilar Valderrama, musa d'Antonio Machado. I és que durant la reunió a Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Torra es va interessar per la font de la Moncloa on es veien Machado i Guiomar, motiu pel qual la delegada l'ha obsequiat amb el llibre on Valderrama revela aquestes trobades.

