El veí de Fonollosa emmanillat l'1-O afirma que se'l va detenir il·legalment

El veí de Fonollosa que l'1-0 va ser emmanillat ha assegurat que se'l va detenir il·legalment davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa que investiga els fets ocorreguts al Bages.



A més, afirma que no es va tractar d'un "assegurament" com va indicar la Guàrdia Civil en l'atestat. L'home, que aquest dilluns declarava com a investigat per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat però també com a perjudicat per les lesions que va patir, ha afirmat que es va sentir "humiliat" pels agents que el van emmanillar i el van deixar a la vista de la resta dels veïns. A més, ha afegit, en cap cas se'l va informar dels motius pels quals se'l retenia.





Segons la seva defensa, el Col·legi d'Advocats de Manresa, es va tractar "d'una detenció il·legal", diu l'advocat David Caselles. L’informe de la Guàrdia Civil també indica que el jove hauria donat puntades de peu i cops de puny un fet que el lletrat diu que queda completament desmentit en els mateixos vídeos.



El tinent de l'1-O a Fonollosa i Castellgalí va responsabilitzar els agents







L'advocat del veí, ha volgut recordar avui que el tinent responsable de l'operatiu va reconèixer davant la mateixa magistrada, el passat 20 de juny, que va la decisió d'emmanillar-lo no va ser seva sinó de l'agent que ho va fer i que ell, quan va poder deixar sense efecte la presumpta detenció, ho va fer.



Davant la jutge, el veí ha remarcat que va ser immobilitzat i col·locat bocaterrosa per 4 o 5 agents quan es disposava a ajudar a un company. Com a conseqüència, hauria rebut diversos cops. Tot seguit va ser emmanillat i deixat, ha afegit, a la vista de tothom sense que en cap moment se l'informés de per què se'l retenia, una situació que el va sentir "humiliat" i "denigrat", ha dit. Al cap de 15 minuts li van treure les manilles i el van deixar marxar.

