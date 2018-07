Torra i Artadi encapçalaran una delegació de consellers i diputats per rebre Puigdemont a Bèlgica

El president del Govern, Quim Torra, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, encapçalaran una delegació amb altres consellers i diputats de JxCat per rebre Carles Puigdemont a Waterloo aquest dissabte, tal com ha pogut saber l'ACN. L'expresident tornarà així a Bèlgica després de passar quatre mesos a Alemanya, un cop va ser detingut el març mentre feia la ruta en cotxe entre Finlàndia i el país belga.Es preveu que els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró, Laura Borràs, Miquel Buch i Àngels Chacón també es desplacin a Waterloo -on hi ha la seu de la Casa de la República-, segons fonts de l'executiu.Allà s'organitzarà un acte a les 16:00 per exigir la llibertat dels presos polítics, amb un concert inclòs. El retorn de Puigdemont a Brussel·les, on també resideixen els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret -delegada del Govern a la capital belga- i Lluís Puig hauria de permetre tirar endavant el Consell de la República. La justícia d'Alemanya va aixecar divendres passat les mesures cautelars contra Puigdemont després de la retirada de l'euroordre. El propi ministeri públic va demanar al tribunal d'aquest land alemany que tanqués el procés per l'extradició de l'expresident i que posés fi a les cautelars, que l'hi impedien sortir d'Alemanya i l'obligaven a fitxar cada setmana davant de les autoritats.El tribunal d'Schleswig-Holstein també va confirmar a través d'un comunicat la fi del procés d'extradició. La decisió, presa pel jutge, era inevitable després que el Tribunal Suprem retirés l'euroordre i rebutgés extradir Puigdemont només pel crim de malversació de fons públics.

