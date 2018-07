Talls a les línies L2, L9 nord i L10 del metro per obres durant el mes d'agost

El servei de metro de Barcelona quedarà interromput parcialment durant el mes d'agost a les línies L2, L9 nord i L10 com a conseqüència de les actuacions de manteniment i millora que hi duran a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). També, l'estació de Penitents a la línia 3 quedarà temporalment tancada. En relació a l'L2, del 30 de juliol fins al 2 de setembre, tots dos inclosos, estarà tancat el tram entre Paral·lel i Universitat mentre que la resta de la línia funcionarà amb normalitat.Com a alternatives, els usuaris podran fer servir l’enllaç entre L2 i L3 de metro a l’estació de Passeig de Gràcia i la línia de bus D50 que fa el trajecte entre Paral·lel, Sant Antoni i Universitat, segons ha indicat TMB.TMB renovarà en aquest tram afectat d'uns 410 metres de via doble i, a més, en el desviament de Paral·lel es renovaran 18 metres de via i s’instal·laran topalls fixos al final de la línia. En total, el pressupost de l’actuació s’eleva a 3,2 milions d’euros.Respecte a les interrupcions de l'L9 nord i L10, des de l'1 d’agost fins al 29 d’agost (tots dos inclosos) el tram compartit de la línia 9 Nord i la línia 10 entre La Sagrera i Bon Pastor estarà tancat, per tant, quedaran sense servei les estacions de La Sagrera i Onze de Setembre, i la de Bon Pastor s'utilitzarà terminal provisional de les dues línies. La resta de la línia 9 Nord, entre Bon Pastor i Can Zam, i la resta de la línia 10, entre Bon Pastor i Gorg, funcionaran amb normalitat.En aquest cas, els treballs que s'hi duran a terme se centren en la substitució i ajustos en diversos elements de la infraestructura de la via en aquest tram. El pressupost d'aquesta actuació puja a 1,3 milions d’euros. les alternatives de transport són l'L1 entre La Sagrera i Fondo, per arribar a Santa Coloma, i la connexió entre l'L1 i L2 a Clot per arribar fins a Gorg, a Badalona.L’estació de Penitents de la línia 3 de metro estarà tancada del 30 de juliol al 3 de setembre per la renovació de quatre escales mecàniques que comuniquen els dos nivells dels vestíbuls intermedis amb el principal, en el marc del pla de modernització d’aquests elements a la xarxa de metro que porta a terme TMB. Per tant, els trens no efectuaran parada a l’estació de Penitents, però sí s'aturaran a la resta de la línia 3. Com a alternativa els usuaris podran utilitzar la línia 27 de bus, que connecta les estacions Vallcarca (L3) i Vall d’Hebron (L3 i L5) amb el Parc Sanitari Pere Virgili. Les línies H4 i V15 recorren el passeig de la Vall d’Hebron entre l’Hospital Quirón i l’estació de Vall d’Hebron (L3 i L5).

