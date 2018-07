El PSC demana moderació tant al PP com al PDECat

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida al diàleg i a la negociació per consolidar la "distensió" després que els congressos del PDeCAT i el PP d'aquest cap de setmana hagin escollit postures "més radicals". Després de la comissió executiva del PSC d'aquest dilluns, Illa s'ha mostrat convençut que la majoria de catalans aposten per la "moderació" i que estan "contents" amb el canvi de govern a l'Estat.Per això, el PSC ha reiterat la demanda d'aprofitar l'oportunitat per millorar les relacions entre Catalunya i Espanya. En referència a l'avís de la nova direcció del PDeCAT, que ha apuntat que Sánchez tindrà més difícil comptar amb el suport del partit al Congrés, Illa ha subratllat que cadascú "és responsable dels seus actes" i que si algú té per objecte crear incertesa "haurà de respondre davant la ciutadania".En aquest sentit, des del PSC, han apuntat que veuen possibilitats d'entesa amb els partits que "respectin" el marc de l'Estat de Dret. Després de dir que el seu partit no és independentista i que no pactaran amb les formacions que defensen aquesta via, Illa ha obert de nou la porta a arribar-hi a "acord puntuals" en polítiques socials amb què puguin "coincidir".Pel que fa a l'anunci que el nou PP de Pablo Casado celebrarà dijous el primer comitè executiu a Barcelona "per recuperar la fortalesa", el secretari d'Organització del PSC ho ha trobat "normal". "A Catalunya han tret molt mal resultat. Tenen molta feina a fer", ha dit. A més, Illa ha demanat al nou líder del PP que tingui la "mateixa lleialtat" que Pedro Sánchez va tenir en el seu moment amb Rajoy pel que fa als temes d'Estat com la qüestió catalana.

