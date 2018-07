Una de cada dues dones ha patit violència masclista al llarg de la seva vida

Presentació de l'Enquesta de Violència Masclista a Catalunya 2016 Foto: Janira Planes

Una de cada dues dones afirma haver patit violència masclista al llarg de la seva vida. Un 60,5% des dels 15 anys i el 17,6% des de l'últim any. En aquest últim any, en dones que han patit algun tipus de violència masclista -sense incloure comentaris, gestos sexuals ni exhibicionismes- un 70,9% ha patit agressions per part d'un desconegut, un 33,4% per part d'un conegut i un 0,5% per part d'un familiar. Són resultats de la segona Enquesta de Violència Masclista a Catalunya, impulsada per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària "La Caixa" i l'Ajuntament de Barcelona.En un 56% dels casos, les agressions a les dones per part d'homes que no són parella es produeixen majoritàriament en llocs d'oci, espai públic, o transports públics. El sentiment d'inseguretat puja i les dones que declaren haver sofert alguna agressió masclista en el darrer any per part de desconeguts, procuren no sortir soles en un 44,3% dels casos. Un 22,5% de les dones té més por de sortir en general, un 22,1% ha fet canvis en les seves activitats habituals i un 14,8% porta algun objecte per defensar-se en el cas que tornés a patir algun tipus d'agressió.La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha declarat que "la violència masclista és un tema cabdal per al departament" i ha lamentat que "a causa del 155 aquestes dades no s'hagin pogut presentar abans". Ha posat especial èmfasi en què la violència segueix sent "una xacra en la societat". "No s'ha de reivindicar només el 8 de març ni el 25 de novembre i moviments com el Me too i el Cuéntalo han ajudat a deixar enrere el tabú i el silenci", ha puntualitzat. També ha reivindicat que les xifres "no són casos aïllats, formen part d'una cultura patriarcal".La xifra de denúncia segueix sent una xifra negra, ja que el 73,9% de les dones que ha patit violència masclista no ho ha denunciat. En l'últim any, un 20,9% de les dones que ha patit violència masclista ho ha considerat un acte delictiu, però d'aquest percentatge, només un 26,1% ho ha denunciat. El 53,5% no identifica el delicte o el minimitza, el 14,2% de les dones sent culpa o vergonya i el 13,4% no denúncia per por.Tot i això, en comparació amb l'any 2010 -quan només van denunciar en el 17,7% dels casos- les denúncies han augmentat en un 8,4%. Segons la tècnica superior de seguretat del departament d'Interior, Montserrat Aguilers, "són bones notícies en aquest sentit" i "reflecteixen el millor coneixement de la identificació i la sensibilització social envers la violència masclista".Respecte aquestes dades, el conseller d'Interior, Miquel Buch, no creu que siguin tan bones notícies. Buch ha remarcat que troba "inadmissible" que la víctima pateixi por i culpa i ha posat èmfasi en la necessitat de treballar perquè "Catalunya sigui un país lliure d'agressions masclistes i sexuals".Un 12,4% de les dones declaren haver patit alguna violència masclista al llarg de tota la relació, i en el cas de les dones amb fills, un 32,3% de les dones victimitzades diuen que els fills estaven presents o podien sentir l'episodi de violència força vegades, sovint o contínuament. Un 13,9% dels menors d'edat també ha patit directament algun tipus d'agressió.Una de cada quatre dones ha patit violència masclista durant la infància i el 12% identifica alguna agressió masclista molt greu quan tenien menys de 15 anys. En aquest cas, el 44,4% dels agressors eren coneguts de quan era nena.Un 1,2% de les dones han patit assetjament sexual a la feina. Les dones que es troben en una situació de vulnerabilitat més gran -les que no tenen contracte- estan gairebé el doble de victimitzades. El principal autor dels assetjaments sexuals a la feina és el cap o superior de l'empresa, en el 66,8% dels casos. La Llei 5/2008 es va aprovar fa 10 anys al Parlament de Catalunya i posa al centre les dones com a subjectes de dret i considera la violència masclista com a greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals. En aquest sentit, Elsa Artadi ha destacat que "cal seguir treballant en aquest marc i donar-li la cobertura necessària". "És una prioritat del govern, ens afecta a totes", ha finalitzat.

