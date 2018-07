​Barcelona posa fi a tres anys de litigi per les terrasses dels pòrtics de la Boqueria

L'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Comerciants dels Pòrtics de la Boqueria han acordat la nova ordenació de les terrasses pels porxos que envolten el mercat, després de tres anys de litigi amb els restauradors. A partir d'ara, les taules es distribueixen centrades respecte a les columnes del porxo, deixant un espai de pas entre elles i mantenint lliure la meitat de l'espai de pas.Aquesta nova ordenació contempla l'existència de 36 mòduls formats per una taula amb sis cadires cadascuna a repartir entre 16 locals. Aquesta proposta posa fi a tres anys de conflicte amb els restauradors, que en el cas dels pòrtics de la Boqueria va esclatar el juliol del 2016 : només quatre operaven amb llicència i molts havien rebut nombroses multes per col·locar taules sense els permisos corresponents.A través d'un procés participatiu amb els veïns dels barris del Raval i del Gòtic i amb els restauradors dels porxos i del mercat, es va consensuar que els pòrtics mantindrien el mateix nombre de taules però incrementant de 4 a 6 les cadires permeses per taula. Aquest augment no ocupa en cap cas més del 50% de l'espai dels porxos, que ha de quedar lliure per garantir el pas fluid de vianants als accessos, entre els porxos i el mateix mercat.En total, el consistori permet que els restauradors disposin de 216 cadires, en comparació amb els permisos provisionals per 108 que havien concedit anteriorment. Es deixen sense ocupar les columnes adjacents a les entrades al mercat tant de s de la Rambla com des dels carrers de les Cabres, de la Morera i la plaça Sant Galdric. A més, es realitzaran arranjaments als porxos per evitar les molèsties derivades dels coloms i es rentaran les columnes més afectades.La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, ha considerat que l'acord ha de significar "tranquil·litat i seguretat per als restauradors", molts dels quals han estat en una situació irregular des de 2015. "Amb aquesta proposta aconseguim una ordenació que permet les sortides, que neteja l'espai i alhora que dona servei als restauradors i a les botigues", ha dit Pin, que ha expressat la seva satisfacció perquè "tres anys de feina conjunta" hagin cristal·litzat en un projecte de consens.Per part dels comerciants, la vicepresidenta de l'Associació de Comerciants dels Pòrtics de la Boqueria, Oti Pérez ha valorat la nova ordenació de "bon acord per tots". "Les llicències d'activitats no estaven vigents, només quatre locals tenien llicència i per tant en realitat hem guanyat taules", ha expressat en ser preguntada a què havien renunciat els restauradors. Així, amb l'acord normalitza la situació irregular dels locals que col·locaven taules sense permisos.La nova ordenança contempla que els locals més grossos tinguin quatre columnes amb una taula de sis i els més petits dues taules de sis. "Com a mínim ara ja som legals i podem treballar que és el que volem. L'acord garanteix la viabilitat dels negocis, hem passat dos anys molt dolents i ara ja estem tranquils", ha afegit Pérez. "El Pòrtic de la Boqueria es mereixia aquestes taules", ha reblat. La comerciant ha declinat donar xifres de les multes que han hagut de pagar al llarg dels anys que ha durat el litigi.En la mateixa línia, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha celebrat la resolució "consensuada" del conflicte. "Veiem en el pacte allò que sempre hem defensat que és l'expressió del gran pacte de ciutat que es va aconseguir amb l'ordenança municipal aprovada recentment", ha dit Pallarols, fent referència a la modificació pactada per majoria al consistori el passat 29 de juny que flexibilitzava els criteris per autoritzar les terrasses a la capital catalana

