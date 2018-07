ERC reivindica la pluralitat de l'independentisme: «És la principal força del moviment»

ERC insisteix que no participarà a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra, després que, aquest cap de setmana, el PDECat s'hi lliurés sense matisos . La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha reivindicat aquest dilluns que "la principal força de l'independentisme és que és un moviment divers i plural" i ha instat a construir una estratègia conjunta de l'independentisme per implementar la independència."Toca seure tots junts, posar-nos d'acord i traçar una estratègia tancada i plasmar-la per escrit", ha urgit la dirigent d'ERC -tal com ha va demanar en una entrevista a NacióDigital el president del seu grup, Sergi Sabrià -, després que el PDECat hagi reclamat a aquest partit que convidi als seus militants a participar a la Crida . Els republicans prioritzen la unitat d'acció a la unitat orgànica i, per això, demana a la resta de forces que facin una anàlisi dels mesos passats i de les passes a fer, tal com van fer ells en una conferència nacional, per després "lligar-ho en un discurs comú".ERC no concreta, però, quins espais s'haurien d'habilitar per assolir aquesta estratègia conjunta per escrit entre partits i entitats, però reclama conjurar-se "en un objectiu comú que és construir la independència des de la unitat d'acció i coordinació del moviment independentista", però "cadascú des dels seus matisos". "L'independentisme avança quan s'arriba a acords i es treballa des del consens", ha insistitD'aquesta manera, Viltalta celebra que "era important que l'espai del centre-dreta es reorganitzés", en relació a l'assamblea del PDECat, per tal de fer més fàcil l'avenç cap a la "unitat d'acció, cohesió, coordinació i consens" de l'independentisme, qui hauria de "retrobar els punts d'acord". L'aposta d'ERC per ser "més forts i cada cop més per aconseguir les majories inapel·lables per aconseguir la República catalana".Pel que fa al xoc entre els republicans i JxCat de la setmana passada al Parlament , ha explicat que ja s'han fet "algunes trobades i reunions per superar les discrepàncies" i millorar els espais de coordinació i buscar una solució davant la qüestió dels presos i processats, analitzant també les novetats relatives a la retirada de les euroordres i com afecta als diputats exiliats . L'acord, segons Vilalta, ha de permetre que mantinguin l'acta, però també que "les votacions siguin efectives", cosa que entén que no passaria si no s'acceptessin algunes substitucions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)