​Barcelona exigeix a Airbnb i Wimdu que retirin 1.500 anuncis de pisos turístics il·legals

El combat de l'Ajuntament de Barcelona contra els anuncis de pisos turístics il·legals en les plataformes digitals encara no ha implicat que l'oferta sense llicència quedi a zero com pretén el govern d'Ada Colau. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat aquest dilluns que ha reclamat a Airbnb que retiri un paquet de 1.000 pisos més que estan anunciats al seu web malgrat que no tenen llicències, i ha assegurat que l'empresa s'ha compromès a fer-ho –ja ha retirat 4.000 anuncis en un any-, però en aquesta ocasió ha fet una petició a una altra plataforma que s'està fent un lloc en el sector. Es tracta de Wimdu, a qui Sanz li ha reclamat treure del web uns 500 apartaments, alguns dels quals podrien ser els mateixos que ja estan anunciats a Airbnb.Ho ha explicat Sanz en roda de premsa després d'una nova reunió de la taula de plataformes de lloguer vacacional, que recentment ha incorporat també Airbnb pels esforços que està fent aquesta companyia per adaptar-se als requeriments municipals per liquidar els anuncis de pisos sense llicència. A més, han acudit representants de Booking, Homeaway, Rentalia i Apartur, la patronal dels pisos turístics amb llicència. Cap d'ells ha fet declaracions, i Airbnb s'ha limitat a difondre un comunicat amb el qual defensa que, perquè la taula funcioni, "l'Ajuntament ha d'exigir a totes les plataformes el mateix nivell de compliment i alts estàndards" que a la seva companyia.Sanz ha reivindicat que en els darrers dos anys, des que es va posar en marxa el pla de xoc contra els pisos turístics que no tenen autorització, "els avenços són evidents" perquè poden "controlar" l'activitat il·legal", i pugna per arribar als "zero" apartaments il·legals, però l'oferta sense llicència no s'ha erradicat. A més dels 1.500 anuncis d'Airbnb i Wimdu, la tinent d'alcalde ha calculat que n'hi ha entre 500 i 1.000 més de la resta de plataformes. Pel que fa als 1.000 apartaments que reclama ara retirar d'Airbnb, es van anunciar en només 15 dies, entre el 15 de maig i l'1 de juny, període que va des de la darrera petició de treure anuncis, de 2.577 i que ja han estat retirats, i la posada en marxa d'una eina tecnològica per impedir que els il·legals acabin anunciats Això ho permet el fet d'haver de posar el número de llicència abans de penjar l'anunci, però Airbnb no verifica prèviament si és correcte. També ho ha incorporat Booking, però tampoc fa la tasca de verificació prèvia. Des de les plataformes s'ha demanat que les mesures de control que estan pactant amb la capital catalana també s'extrapolin a la resta de municipis catalans amb pisos turístics il·legals, ja que tots estan subjectes a la mateixa llei catalana. La finalitat és evitar que cada plataforma hagi d'iniciar una negociació bilateral amb cada consistori, Sanz s'ha compromès a traslladar aquesta petició a la Generalitat.

