​Albiol veu «comprensible» l'atac de Vic

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha sostingut que és "comprensible" l'incident del diumenge a Vic, en el qual un cotxe va envestir creus grogues que reivindicaven la llibertat dels presos polítics , encara que ha assegurat que no ho comparteix."Sense compartir-ho, puc arribar a entendre-ho. No ho comparteixo però sí que puc entendre que la gent estigui farta", ha afirmat en roda de premsa aquest dilluns.El diumenge un cotxe va envestir a gran velocitat les creus grogues que havien plantat activistes independentistes a la plaça Major de Vic per reivindicar la llibertat dels presos polítics i els exiliats. L'autor dels fets ja ha estat identificat i citat a declarar per la Guàrdia Urbana Albiol ha criticat que plantar creus grogues en espais públics és "una coacció a la resta de ciutadans" que no són independentistes, per aquest motiu entén que algú pugui enfadar-se i reaccionar com el conductor del cotxe.Així, ha acusat l'independentisme de provocar aquest tipus de reaccions: "Estan aconseguint amb campanyes com aquesta que una part de la població exploti anímicament. I quan algú explota anímicament es poden viure situacions com les que es van viure ahir".

