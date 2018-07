Laura Rosel denuncia amenaces: «Si et veig pel carrer, t'escupo a la cara»

Hem arribat a aquest punt. Amenaces i insults per fer la meva feina. pic.twitter.com/LZi2Us92o7 — laura_rosel (@laura_rosel) 23 de juliol de 2018

La presentadora del Preguntes Freqüents de TV3, Laura Rosel, ha denunciat a Twitter que un home l'ha insultat i amenaçat a través d'Instagram. "Hem arribat a aquest punt. Amenaces i insults per fer la meva feina", ha escrit al seu compte, tot adjuntant unes captures de pantalla on es poden veure els atacs que ha rebut.Tal com es pot llegir en les fotografies, l'usuari @jorge_mpower l'escriu per mostrar-li el seu "més absolut rebuig" pel que fa i assegura que "com a periodista no val ni una pesseta, com a dona segurament menys". Malgrat que Rosel no contesta cap dels seus missatges, l'home va a més i ja passa als insults: "Ets un ésser menyspreable que utilitza el programa per faltar el respecte", apunta, per, després, amenaçar-la: "Fas fàstic, si un dia et trobo pel carrer et juro pels meus morts que t'escupo a la cara". "Per cert, viva España", rebla.La piulada de Rosel acumula gairebé 3.000 comparticions i 1.500 m'agrades i ha rebut el suport de polítiques com Mireia Boya o Elisenda Alamany, de periodistes i de desenes d'usuaris.

