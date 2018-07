VÍDEO Lledoners respon a «El Cant dels Ocells» amb banderes grogues des de la cel·la

Els presos de Lledoners han respost aquest diumenge, també, amb banderes grogues des de les cel·les del centre penitenciari, davant de la interpretació d'El Cant dels Ocells que, com cada diumenge, músics vinguts d'arreu toquen en el cap posterior al centre penitenciari.Centenars de persones es van aplegar en el camp, acompanyant els músics, una vintena, que interpretaven El Cant dels Ocells. La convocatòria es fa cada diumenge al camp de la part posterior de Lledoners.

