El Festival Nits premia el retorn «honest i eficaç» al cinema de gàngsters de Hong Kong

Els herois d'«Heroes Unite», de visita a Vic Foto: Festival Nits

La quinzena edició del Festival Nits de Cinema Oriental ha reconegut el "retorn honest i eficaç" al cinema de gàngsters dels noranta de Colour of the Game (Kam Ka Wai, Hong Kong 2018), pel·lícula mereixedora del Premi del Jurat, que n'ha destacat la “moralitat difosa del film, on no és possible distingir els límits del bé i del mal”. En aquesta categoria, també s'ha concedit una menció especial al documental The Cambodian Space Project: Not Easy Rock’n’Roll (Marc Eberle, Austràlia-Cambodja 2015).Un dels fets més destacats del palmarès d'aquest 2018 és la coincidència en els premis del Públic i de la Crítica, que han escollit el film tailandès Bad Genius (Nattawut Poonpiriya, 2017) com a més destacat de tots. Els espectadors –amb una afluència novament per sobre dels 10.000 assistents– han premiat "l’originalitat i la intensitat" d’un film protagonitzat per estudiants superdotats que venen el seu coneixement als companys de classe.La sessió de cloenda del Festival Nits, que s'ha celebrat aquest diumenge 22 de juliol a les sis de la tarda al Cinema Vigatà, ha servit per projectar els vuit curtmetratges que han participat a la primera edició del concurs Vicsudon. El públic assistent ha premiat en directe el film Kaiju Porqui, de Ferran Carbonell.La quinzena edició del Festival Nits ha deixat diversos moments memorables, com la visita dels protagonistes del film Heroes Unite (Eiji Kamikura, Japó 2018), que van passejar per Vic amb els vestits d’aquests superherois, increïblement populars al Japó. Abans de la projecció van interactuar de nou amb el públic infantil i adult que va assistir massivament a la sessió.Durant la seva estada, el productor d'Heroes Unite, Shin Iizawa, va rebre el Premi a la Trajectòria del Festival Nits per la seva prolífica carrera, amb més de 5.000 films produïts. Altres convidats de l'any han estat: Aether Lee, productor del documental taiwanès A Foley Artist (Wang Wan-Jo, 2017); Reji Hoshino, responsable del recull de curts japonesos Tetsudon que es presenta per tercer any consecutiu al Nits; i els directors dels curtmetratges Meiying MG-01 (Adrià Guxens, 2018), Sota l’olor de la figuera (Dawnoi Martí, 2018) i The Stained Flag (Dhanraj Barkote, 2018).El Festival Nits de cinema oriental 2018 ha presentat un total de 31 films produïts a la Xina, al Japó, Hong Kong, Tailàndia, Cambodja, Taiwan i a l’Índia. De les 21 pel·lícules estrenades a les pantalles de Vic, tretze han estat estrenes internacionals. El certamen ha dedicat una retrospectiva a Stephen Chow, el director i actor de Hong Kong responsable del film que va inaugurar la primera edició del certamen, l’any 2004: Shaolin Soccer.Els Nitòmans han pogut gaudir també de 32 activitats paral·leles: concerts, exhibicions d’arts marcials, espectacles de dansa, tallers, exposicions i xerrades, entre l’1 i el 15 de juliol amb el programa Més Nits!, i a partir del dia 17 dins el certamen. Cal destacar també la fidelitat del públic a les sessions nocturnes de la Bassa dels Hermanos, i que enguany s'ha augmentat l’assistència a les projeccions del Cinema Vigatà. El total d’espectadors de la 15a edició del Festival Nits de cinema oriental s'ha mantingut per damunt dels 10.000.

