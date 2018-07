VÍDEO Les creus a la plaça de Vic i 55 atacs més de l'unionisme als símbols grocs

Després de l'atac feixista de Vic, aquí teniu un recull de 56 vídeos (38 minuts) d'espanyolistes traient llaços grocs i creus. Fem-ho córrer! Que el món sencer vegi la seva intolerància.https://t.co/h6AQYsxhRG — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 23 de juliol de 2018

El conductor d'un vehicle va irrompre aquest diumenge a la plaça Major de Vic per envestir les creus grogues dels presos polítics. Avui hem sabut que ja ha estat localitzat per la Guàrdia Urbana , que li ha lliurat la citació perquè es presenti a declarar en els propers dies. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha informat que ho farà durant aquest matí.Tot amb tot, aquest és només un de les desenes d'atacs que pateixen, setmana rere setmana, els símbols que denuncien la presència de presos polítics i exiliats a Catalunya. Per denunciar aquests atacs constants, un usuari de Youtube ha recollit fins a 56 vídeos -amb una durada de 38 minuts totals- en un únic document que permet a l'espectador fer-se una idea d'alguns dels atacs -sovint amb violència- que han patit els símbols.

