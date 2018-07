Localitzen sana i estàlvia la noia de 15 anys desapareguda al Gironès des del 15 de juliol

Ajuda’ns a trobar la Noa. Té 15 anys i va marxar de casa seva a Celrà el 15 de juliol. Fes RT. Gràcies!



Ayúdanos a encontrar a Noa. Tiene 15 años y abandonó su casa en Celrà el 15 de julio. Haz RT. Gracias! pic.twitter.com/3Wnm6r9Ne1 — Mossos (@mossos) 18 de juliol de 2018

La noia de 15 anys que va desaparèixer el passat 15 de juliol a Celrà (el Gironès) ja ha estat localitzada sana i estàlvia. Segons han indicat els Mossos d'Esquadra, la Noa la van trobar aquest diumenge a Salt.La noia va marxar del seu domicili el cap a dos quarts de cinc de la tarda del diumenge 15 de juliol i ja no va tornar. Els Mossos d'Esquadra van demanar a través de les xarxes socials la col·laboració ciutadana per poder localitzar la noia desapareguda, tal com es mostra al tuit de sota.

