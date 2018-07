Un mort i un ferit crític en un xoc frontal entre dos turismes a l'N-340 a Cervelló

Una dona va morir i un home va quedar ferit crític aquest diumenge al vespre en un xoc entre dos turismes a l'N-340 a Cervelló (el Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir poc abans de tres quarts de vuit del vespre al quilòmetre 1.229 on, per causes que s'estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment.La víctima és la conductora d'un dels vehicles, R.C.S. de 39 anys i veïna de Rubí (el Vallès Occidental). El conductor i únic ocupant de l'altre turisme va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.Fins al lloc del sinistre es van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM.

