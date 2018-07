Una capsa màgica per robar un anell de set milions d'euros a Barcelona

El Passeig de Gràcia va ser l'escenari de l’intent de robatori més excepcional dels que es recorden en els últims temps a Catalunya. Després d'anys en què el mètode era trencar l'aparador de les joieries amb un cotxe o un martell i fugir corrents, ara l'augment de la seguretat ha obligat els lladres a millorar les seves arts. És el cas de l'home que va intentar endur-se un anell valorat en set milions d’euros de la botiga Bulgari amb un capsa de màgia.Segons ha informat La Vanguardia , els fets van tenir lloc dimecres passat al voltant de les 2 del migdia. Dies abans, un home havia comprat aquesta joia a través d’un comercial i, a l’establiment, s’hi va personar un altre individu en nom del comprador per verificar l’estat de la joia.Va ser llavors quan va demanar als treballadors que l’introduïssin en una capsa perquè quedés precintada però tenia truc: un doble fons. Una capsa com les que fan servir els mags durant els seus números. Durant el procés, l’home va aprofitar per introduir-se la peça a la butxaca, però alguns dels seus moviments van fer sospitar els dependents.Tot seguit, van prémer el botó d’atracament, que no és audible pels que hi ha a l’interior, i els Mossos d’Esquadra van desplaçar-se fins a la botiga i van descobrir l’anell a la butxaca de l’home, que va quedar detingut i acusat de temptativa de robatori.

