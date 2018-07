València recupera un mural dedicat als joves d'Altsasu i els presos polítics

L'artista Elías Taño ha pintat aquest diumenge a València un mural en homenatge a tots els presos polítics del món. Segons informa el Diari La Veu, des de primera hora del matí de diumenge, unes 40 persones van acudir a pintar el mural dissenyat per l'artista, entre ells, alguns familiars dels joves d'Altsasu. L'obra substitueix el mural del barri del Carme que una contracta municipal va esborrar fa un mes. Durant el dia no s'ha produït cap incident tot i que un membre d'España 2000 ha fet fotos del mural i de les persones que l'han pintat per després compartir-les.La trobada vol denunciar "l'implacable avanç del feixisme" que "intenta fer callar les nostres veus i la nostra solidaritat entre pobles", ha indicat la convocatòria. L’objectiu de l’artista és “donar visibilitat a aquesta greu injustícia judicial, política i humana".La jornada reivindicativa i festiva ha comptat amb músics d'Euskadi i dolçainers i tabaleters del País Valencià. A més a més, a l'acte hi han assistit els pares dels dos joves, vinguts des d'Altsasu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)