ACTUALITZACIÓ Un mort i un ferit a Barcelona, tirotejats des d'una moto

Investiguem la mort d’un home i les ferides a un altre amb arma de foc al districte de Sant Martí de Barcelona https://t.co/wWGwmCusCW pic.twitter.com/fs0jTYXfnq — Mossos (@mossos) 23 de juliol de 2018

ÚLTIMA HORA @SERCatalunya : Un home ha mort i un altre ha quedat ferit al braç aquesta matinada al c/Ramon Turró amb Llacuna a Barcelona. Han estat tirotejats quan anaven en un cotxe amb matrícula alemanya pels ocupants d’una moto, que encara no està identificada. — Anna Punsí (@punsix) 23 de juliol de 2018

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de Barcelona investiguen la mort d’un home i les ferides d’un altre, els dos amb arma de foc, al districte de Sant Martí de Barcelona. Els ocupants d’una moto els han tirotejat quan anaven en un cotxe amb matrícula alemanya, que encara no està identificada, segons informa Anna Punsí, de la Cadena Ser.Els Mossos d’Esquadra han rebut avís a les 02:38 hores de la localització de dos homes ferits dins un vehicle en la via pública. Diversos efectius policials i d’assistència mèdica s’han desplaçat al carrer de Ramon Turró cruïlla amb carrer de la Llacuna, al barri del Poblenou del districte del Sant Martí, on els han localitzat amb trets d’arma de foc.Un dels homes ferits ha mort al lloc dels fets mentre els serveis mèdics han intentat reanimar-lo, i l’altre ha estat traslladat a centre hospitalari.Els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i localitzar el presumpte o presumptes autors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)