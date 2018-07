La incertesa del vídeo de Puigdemont a l'assemblea del PDECat

No va ser còmode treballar aquest cap de setmana a l'assemblea del PDECat, on es va escollir una nova direcció general. Els periodistes teníem els moviments molt limitats: només ens podíem moure entre la sala de premsa i el rebedor del Palau de Congressos per on entraven i sortien els protagonistes. Sort que calia pujar unes escales i permetia estirar les cames.



El congrés del PP i el del PDECat van fer evident que, quan hi ha divisió i les coses no estan clares, els partits prefereixen no fer massa coses en obert.

Fins a darrera hora (això vol dir uns minuts abans) no es va confirmar que Puigdemont enviaria un vídeo per passar-lo al plenari i va estar pendent un gran acte d'homenatge als presos, que s'havia de fer dissabte al matí i finalment va quedar reduït a la mínima expressió a la cloenda perquè tot es va endarrerir dues hores. A Convergència això no passava!Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de, cada matí a

