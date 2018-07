El PDECat demana a ERC que participi a la Crida i no tingui «por a la transversalitat»

El PDECat reclama a ERC que no es tanqui en banda de cara a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez. "ERC hauria de tenir la mateixa actitud que el PDECat, que els seus associats puguin participar a la Crida", ha reclamat el nou president d'aquesta formació, David Bonvehí, que ha insistit als republicans "que no tinguin por a aquestes crides a la transversalitat".

Després que ERC hagi rebutjat col·laborar en aquest moviment polític, situant-lo en un espai de centre-dreta, per bé que el PDECat apunta que hi participaran persones de moltes ideologies. "No és tan una opa hostil cap a ERC, sinó una continuació del que fa 2 o 3 anys que anem demanant", ha asseverat Bonvehí, que ha recordat l'impuls de Junts pel Sí per part d'Artur Mas el 2015, i ha apostat perquè "el PDECat aposti sempre per les confluències".Així, ha explicat que el partit no s'integra per ara a cap moviment nou, sinó que "demana als seus associats que participin activament en aquest espai que és la Crida", la qual "és una cosa que no té res a veure amb el PDECat, és la suma de molta gent, molts dels quals seran del PDECat". I aquest partit decidirà com evoluciona "quan la Crida decideixi si vol ser un partit, un instrument, una suma de voluntat o del que sigui". Mentre això no passi, el PDECat "continuarà viu els propers mesos i anys fent República".Sigui com sigui, la nova vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, ha avisat que Pedro Sánchez ho tindrà més difícil a partir d'ara per tenir el suport del PDECat. "Perquè ara estem ordenats i ens feia falta ordenar-nos", ha exposat la també diputada al Congrés, que ha aplaudit que els associats al partit "estan organitzats, tenen veu i amb ganes de canviar coses". Preguntada per qui prendrà les decisions a la cambra baixa, Nogueras ha assegurat que les decisions seran col·legiades: "Ens coordinarem amb tots els ens republicans de Catalunya, el Govern, els partits..., i prendrem les decisions estratègiques oportunes".En tot cas, la dirigent del PDECat ha aplaudit que "el diàleg serà sempre una bona notícia, però també la negociació", ja que apunta que el diàleg no pot ser etern i sense concrecions. La construcció de la República i els seus terminis, ha afegit, "dependrà de la capacitat d'unitat i de força" i, preguntada per si Carles Puigdemont ha de retenir l'acta -un dels motius del xoc amb ERC la setmana passada- ha replicat que "ha de fer el que cregui que ha de fer". Bonvehí ha tornat a ratificar que seguiran treballant per la seva restitució com a president: "És el principal objectiu pel que seguirem treballant els propers mesos i anys".El president del PDECat ha afirmat també que la ja ex-coordinadora general, Marta Pascal, "ha fet molt bona feina i ha patit com ningú aquests dos de la vida política intensa", però havia fet una "reflexió a títol personal i derivada del que ha passat 21-D cap aquí". Ell, que era la seva mà dreta, afirma que continua i liderarà el partit després que ella li ho demani. En tot cas, ha tret ferro a la relació entre Pascal i Puigdemont, els quals tenien "relació franca que es deien les coses sense embuts", malgrat que ella va afirmar que es retirava de la direcció per les manca de confiança per part del president a l'exili Nogueras ha justificat la proliferació de sigles nascudes de l'espai de l'antiga Convergència, ja que, "davant del canvi social, els partits s'hi han d'adaptar" i els partits s'estan "transformant perquè la societat s'està transformant". "No reneguem dels 40 anys de construcció nacional del país", ha afegit Bonvehí, preguntat per l'herència pujolista, que ha insistit que "hi ha una part de la societat que se sent convergent i hereva de 40 anys de bona gestió de Catalunya i això no es pot esborrar".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)