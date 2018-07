L'autor de l'atac de Vic, citat a declarar per la Guàrdia Urbana

El conductor del vehicle que ha irromput aquest diumenge a la plaça Major de Vic per envestir les creus grogues dels presos polítics ha estat localitzat per la Guàrdia Urbana de Vic, que li ha lliurat una citació perquè es presenti a declarar en els propers dies, segons ha pogut saberEl conseller d'Interior, Miquel Buch, s'havia ofert a l'alcaldessa Anna Erra per si era necessària la participació dels Mossos per trobar el presumpte autor dels fets, però no ha estat necessari, ja que ho han resolt els agents de la GU.Per ara no s'ha pogut confirmar la identitat de la persona citada, ni si es tracta del propietari del Citröen 2 que ha protagonitzat l'acció. Sí que es pot desmentir que es tracti del jove del qual han circulat moltes fotografies durant aquesta tarda en què apareixia vinculat a una unitat militar espanyola.Segons fonts jurídiques consultades per, el més probable és que l'incident serà considerat com una conducció temerària, per la qual cosa el cas no ha estat agafat directament per Mossos d'Esquadra, sinó per la Guàrdia Urbana, que li ha lliurat la citació per declarar.L'atac de la plaça Major de Vic ha tingut un important ressò a les xarxes socials. Grups espanyolistes han mostrat el seu ple suport a l'acció i han proposat iniciar una recollida de diners per cobrir les despeses judicials si l'autor del fet fos multat o imputat per la via penal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)