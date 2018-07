La Supercopa d'Espanya es jugarà a Tànger el 12 d'agost

📸 GALERÍA | Descubre el estadio Ibn Battouta de Tánger, donde el próximo 12 de agosto @FCBarcelona_es y @SevillaFC se jugarán la Supercopa de España. 🇪🇸 Todas las fotos, aquí 👉 https://t.co/y68o5d81Vd pic.twitter.com/PhLKl7vXHC — RFEF (@rfef) 22 de juliol de 2018

Ja és oficial. La final de la Supercopa d'Espanya es jugarà a Tànger, a l'estadi Ibn Battouta, el 12 d'agost. El partit que disputaran el FC Barcelona i el Sevilla començarà a les 22h de la nit.La federació espanyola de futbol ho ha fet oficial aquesta tarda, amb les característiques de la final: serà a partit únic i es jugarà en aquest estadi per a 45.000 persones al nord d'Àfrica.El Barça arribarà al matx com a campió de Lliga i Copa del Rei i per la seva banda, el Sevilla arriba com a finalista de la Copa.

