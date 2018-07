Llibertat provisional per als tres presumptes autors d'un intent d'agressió sexual a Salou

El jutjat de guàrdia de Tarragona ha decretat llibertat provisional pels tres presumptes autors de l'agressió sexual a una noia a Salou (Tarragonès) , segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).S'han fet sis rodes de reconeixement –dues per a cada detingut- i en cap d'elles la víctima, que també ha pres declaració aquest diumenge, ha pogut reconèixer als suposats autors. Per això, la Fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar i han quedat en llibertat provisional investigats per un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa.Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dissabte tres joves, de nacionalitat francesa, per un presumpte intent d'agressió sexual, també física, a una noia. Els fets van tenir lloc a una zona d'oci nocturn de Salou. Cap a les quatre de la matinada, els tres denunciats, dos dels quals menors d'edat, haurien fet tocaments a la víctima i li haurien donat puntades de peu.La víctima va denunciar els fets a la policia i els Mossos d'Esquadra van detenir els tres joves poca estona després, la mateixa nit. Els dos menors van declarar i van tornar amb els seus responsables legals. El tercer, major d'edat, es trobava en dependències judicials al jutjat de guàrdia de Tarragona, però també ha sortit en llibertat provisional.

