VÍDEOS I FOTOS Protesta a Vic per l'atac a les creus grogues

Es comença per retirar llaços grocs, per arrancar de males maneres creus grogues de les platges, avui un cotxe "atropella" desenes de creus grogues a la plaça Major de Vic ....quina serà la próxima acció dels intolerants ?

La violència mai sabem fins on pot arribar Per Vulpes el 22 de juliol de 2018 a les 23:41

creus a la plaça del Mercat ?

Per JM Armengou el 22 de juliol de 2018 a les 20:43 2 1

Quan avui he sabut que s'havien instal.lat creus a la plaça de Vic, m'ha produït una repulsió notable. Plenament en desacord. No entenc perquè hi ha gent que vol substituir obstinadament la lluita política per l'espectacle fàcil, com una competició de desoris. Espero que enxampin de seguida l'autor de l'acció criminal amb el cotxe. El president del país hauria de reservar-se per a coses superiors.