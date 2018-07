VÍDEOS I FOTOS Desenes de persones protesten a Vic per l'atac a les creus grogues de la Plaça Major

Protesta a Vic per l'atac contra les creus grogues Foto: José M. Gutiérrez

Concentració en aquests moments a la Plaça Major de Vic, a favor de la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la República !!! pic.twitter.com/W5EfDJAP6u — Cesar Lagonigro (@CesarLagonigro) 22 de juliol de 2018

Protesta a Vic per l'atac contra les creus grogues Foto: José M. Gutiérrez

Tot el suport @AlcaldessaVic a la gent de Vic. Un fet gravíssim. Tolerància zero contra els violents. Seguiu defensant la llibertat! Anirem fins el final en l’exigència de responsabilitats i que que es prenguin totes les mesures necessàries contra l’agressor. https://t.co/3FfJ6Arz36 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 22 de juliol de 2018

Desenes de persones s'han concentrat avui a la Plaça Major de Vic a partir de les sis de la tarda en senyal de protesta per l'atac que ha perpetrat un vehicle a tota velocitat contra les creus grogues a la plaça Major de la ciutat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha condemnat aquesta tarda l'atac sofert a la Plaça Major de Vic, quan un cotxe ha envestit les creus grogues col·locades al ben mig d'aquesta.Torra ha assegurat que "aniran fins al final en l’exigència de responsabilitats i que es prendran totes les mesures necessàries contra l’agressor". El president ha assegurat que "tolerància zero" davant els violents.Les darreres novetats indiquen que el turisme que ha irromput a la zona de vianants del carrer de Verdaguer i de la mateixa plaça és d'un veí de Vic, M. L. A. però per ara no s'ha pogut comprovar si ell n'era o no el conductor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)