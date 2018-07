La CUP critica la impunitat de l'extrema dreta arran de l'atac a les creus de Vic

L'extrema dreta opera així. Destruint allò construït.

Destruint la denúncia de la vulneració de drets humans.#NoPassaran malgrat la seva violència. L'odi no pot aturar un poble digne. pic.twitter.com/T81EM2eeYa — CUP Països Catalans (@cupnacional) 22 de juliol de 2018

La CUP ha condemnat l'atac d'aquest diumenge al matí a Vic, on un cotxe ha envestit part de les creus grogues plantades a la plaça Major pels presos i els exiliats, a través d'un missatge a Twitter.La formació ha criticat "la impunitat amb què actua l'extrema dreta arreu dels Països Catalans" i ha considerat que "forma part del mateix sistema que reprodueix i garanteix el règim del 78". "Davant d'un règim demofòbic, no hi ha equidistància vàlida", ha asseverat. "Ni a Vic, ni enlloc: no passaran".Arran de l'atac, desenes de persones s'han concetrat a la Plaça Major de Vic per condemnar l'atac del cotxe que ha envestit les creus grogues. Tant l'alcaldessa Anna Erra com diverses personalitats més han volgut condemnar l'atac.

