ÀUDIO Ricard Ustrell s'acomiada d'«El Suplement» amb un emotiu últim missatge

L'etapa de Ricard Ustrell al capdavant dels matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio ha arribat a la seva fi aquest diumenge. A la una en punt del migdia, coincidint amb els emblemàtics senyals horaris de l'univers radiofònic, i amb els aplaudiments de la resta d'equip de fons, el jove periodista ha pronunciat les seves darreres paraules com a presentador del programa El Suplement.Ustrell ha fet un emotiu discurs de poc més de tres minuts en què ha agraït la feina feta als membres del programa i també ha donat les gràcies a la ràdio pública per haver confiat en el projecte. "No ens aturarem, la lllibertat ens fa feliços. Ser lliure vol dir prendre partit i així és com ens creiem aquest ofici", ha valorat.El jove periodista, el futur del qual és encara un interrogant, ha confessat que li sap "molt greu" que la resta de "companys" tampoc puguin continuar l'any que ve a Catalunya Ràdio. "Seguirem remant per no desconnectar de la vida, que és l'única certesa", ha remarcat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)