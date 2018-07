​Mor María Dolores Gispert, la dobladora de Pippi Calcesllargues

Nos informan del fallecimiento de María Dolores Gispert. Queremos hacer llegar todo nuestro afecto a familiares, compañeros y amigos. DEP #doblaje pic.twitter.com/HOnqIJmKoB — ADOMA (@adoma_es) 20 de juliol de 2018

La dobladora catalana María Dolores Gispert, que va posar veu en català i castellà a actrius com Whoopi Goldberg o Kathy Bates en el cinema i a personatges de televisió tan inoblidables com Pippi Calcesllargues va morir divendres als 84 anys, segons ha informat el sindicat d'artistes de doblatge de Madrid (ADOMA) en el seu compte de Twitter.Gispert es va donar a conèixer com a locutora a Ràdio Barcelona i es va iniciar en el doblatge de pel·lícules a mitjans dels anys quaranta. La catalana, que provenia de família d'artistes, va participar en cintes mítiques com Irma la dolça o Bonnie & Clyde o Duel i també va doblar a una de les replicants de Blade Runner, interpretada per Joanna Cassidy. També va ser directora de doblatge, funció que va exercir, entre altres pel·lícules, a La lista de Schindler.El sindicat d'artistes de doblatge de Madrid (ADOMA) ha informat a través de les xarxes socials de la mort de María Dolores Gispert i ha fet arribar el seu "afecte a familiars, companys i amics" de la dobladora. Gispert era viuda de Miguel Ángel Valdivieso, mort el 1988, que també era actor de doblatge i locutor de ràdio.

