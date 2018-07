Concentració de protesta a Vic per l'atac d'avui a la Plaça Major

La ciutadania de Vic ha estat convocada a concentrar-se avui diumenge a partir de les sis de la tarda en senyal de protesta per l'atac que ha perpetrat un vehicle a tota velocitat contra les creus grogues a la plaça Major de la ciutat.Les darreres novetats indiquen que el turisme que ha irromput a la zona de vianants del carrer de Verdaguer i de la mateixa plaça és d'un veí de Vic, M. L. A. però per ara no s'ha pogut comprovar si ell n'era o no el conductor.

