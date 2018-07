Més de 800 persones s'acomiaden de la mítica discoteca Park Paladium de Sabadell

Som i serem sempre, casa vostra! pic.twitter.com/Ct7zNUJ74u — PALADIUM SABADELL (@paladiumtheclub) 21 de juliol de 2018

Unes 815 persones han participat en la festa de comiat d'aquest dissabte a la nit a la discoteca Park Paladium, la darrera, després de rebre el requeriment judicial que obliga a tancar el negoci . La sala va omplir-se del tot, amb gent que hi passava habitualment, però també alguns nostàlgics que algun cop van sortir de festa a la mítica sala sabadellenca.La nit va comptar amb projeccions de fotografies i vídeos a través de les pantalles distribuïdes a la sala, amb moments històrics dels seus 25 anys d'història. "La gent estava molt contenta per la festa, però a la vegada trista pel tancament, ers van viure moments molt emotius, no esperàvem un moment tan trist, la veritat", assenyala el propietari, Joan Cosp, aAmb tot, la Zona Hermètica queda desmantellada, amb només tres locals oberts que s'allunyen del concepte de gran discoteca que un cop va definir aquest espai de la ciutat. La sala s'ha acomiadat del seu públic a través d'una piulada i una foto.

