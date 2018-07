Puigdemont insta el PDECat a complir el «mandat clar» de confluir a la Crida

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha intervingut finalment a l'assemblea del PDECat, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana a Barcelona sota el seu fort influx. I ho ha fet per demanar unitat i suport al projecte de la Crida, que ell impulsa i en la que el partit on milita s'integrarà després d'una assemblea convulsa. "De l'assemblea en sortim amb un mandat molt clar, siguem-ne lleials", ha afirmat en referència al procés d'adhesió.Puigdemont ha fet un discurs apel·lant a la unitat: "La gent ens demana que actuem amb la màxima unitat", ha afirmat. El president a l'exili ha enviat un missatge positiu en relació a l'evolució de la Crida, que per ara no té el suport de cap formació política més enllà del propi PDECat. "Els espais ideològics han d'existir, expressar-se i contrastar-se", ha admès.Puigdemont ha admès que hi ha "dificultats" en el procés però que això fa el moviment "més fort". En un missatge gravat des d'Alemanya ha afirmat que el PDECat "no podia amagar el cap ni arronsar-se d'espatlles". S'ha acomiadat amb reconeixement a Marta Pascal "i la feina que ha fet".A Puigdemont l'ha precedit l'actual president, Quim Torra, que en tant que associat a Reagrupament ho és també al PDECat. Torra ha admès que vindran "moment més difícils" però que la sortida la facilitarà "l'enorme lideratge transversal i el valor immens" de Puigdemont. Torra s'ha mostrat convençut que la Crida permetrà que "quan es crei un altre moment serem més forts" i s'ha felicitat que el PDECat hagi acordat "fer efectiva la república catalana el més aviat possible"

