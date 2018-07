Els Mossos, en alerta per l'increment de les persones begudes al volant

Els Mossos alerten que l'alcohol en aire s'ha multiplicat gairebé per dos a l'Àrea de Girona. L'augment del consum és una de les principals preocupacions de la policia catalana, sobretot per la sinistralitat que pot causar i pels vehicles que circularan aquest estiu a les carreteres. Segons informa RAC1 , els Mossos han incrementat les proves de consum de drogues, un 48% més, del gener al juny d'aquest any. Joan Costa, inspector de trànsit de Girona, explicava al mitjà que "els conductors van cada vegada més beguts".El cos policial està en alerta per l'increment de circulació a les carreteres aquest estiu, que es preveu que serà un 4% més que en períodes normals.

