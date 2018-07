Mas reclama unitat: «La desunió és el verí que pot liquidar el sobiranisme»

Laura Turull, filla de Jordi Turull, llegeix la carta dels presos a l'assemblea del PDECat Foto: Adrià Costa

Alex Salmond, en la seva intervenció a l'assemblea del PDECat Foto: Adrià Costa

Artur Mas, expresident del PDECat, ha fet acte de presència aquest diumenge, en l'agitada jornada de clausura de la formació, que ha validat la nova executiva comandada per David Bonvehí amb un evident cot de càstig . Visiblement proper a Marta Pascal, la gran derrotada de la cita congressual, Mas ha votat i ha intervingut en la sessió de clausura, iniciada amb un homenatge als presos i les seves famílies. Mas, conscient del perill de divisió al partit i del debat a l'independentisme, ha fet un avís: "La desunió, si es produís, és el verí que pot liquidar el sobiranisme". "El verí de la desunió pot aflorar i l'hem de combatre", ha reblat.L'expresident de la Generalitat i també del PDECat, que ha agraït el missatge de compromís d'Alex Salmond, ha descrit les tres forces que són necessàries per avançar nacionalment: la força de la unitat, la força de la gent i la força dels líders polítics "disposats a jugar-se-la personalment". "La raó ja la tenim, però ens falta força", ha avisat prèviament. Tot recordant els presos polítics, Mas ha afirmat que els sacrificis dels darrers mesos "tenen ple sentit" perquè l'objectiu final és facilitar que el país desplegui totes les seves "potencialitats".En una segona reflexió, Mas ha recordat que el gran debat que ha de fer l'independentisme és com avançar. "És evident que no hi ha passos enrere. El gran tema és concentrar-nos en com fem els passos endavant", ha expressat Mas, que ha recordat que el sobiranisme ja coneix els obstacles que posa l'Estat, des de la repressió fins a l'acció de la maquinària judicial. "Ara ja no estem en un terreny desconegut. Ara hi ha cartografia", ha recalcat. Finalment, l'expresident de la Generalitat ha subratllat que Pascal i Bonvehí sempre han estat dirigents "lleials" quan ell exercia responsabilitats al Govern i el partit, així com en els dies complicats dels fets d'octubre.La figura convidada de la jornada de clausura ha estat l'exprimer ministre escocès Alex Salmond, rebut amb aplaudiments pels associats del PDECat. Salmond ha arribat acompanyat pel diputat al Congrés Jordi Xuclà i d'un altre dirigent proper a Pascal, Andoni Ortuzar (PNB). El polític escocès ha agraït l'oferiment del PDECat i, específicament, de Marta Pascal, i ha recordat el periple judicial de Clara Ponsatí, resident a Escòcia. Salmond ha recalcat el dret de Catalunya construir el seu futur polític, en funció del que decideixin els seus ciutadans. "El vostre somni de llibertat és el meu", ha expressat.Salmond ha pogut observar l'homenatge als presos que s'ha fet a l'assemblea, que ha inclòs la lectura d'una carta escrita pels dirigents empresonats a Lledoners, a càrrec de Laura Turull, filla de Jordi Turull. Els presos han demanat "unitat" a l'independentisme, començant pel PDECat, per no transmetre una imatge de divisió.Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han exigit superar les diferències i els personalismes des de la presó i han insistit que ara calen "instruments integradors" per unir l'independentisme, en referència al projecte de la Crida Nacional que lidera Puidemont. Lluís Puig, que finalment no serà a la nova direcció del PDECat tot i que s'havia especulat amb el seu nom, ha emès un missatge semblant en un vídeo enregistrat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)