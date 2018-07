VÍDEOS Un cotxe irromp a la plaça Major de Vic i envesteix les creus grogues

Cotxe entra en la plaça major de Vic a tota velocitat. Mostres intolerància davant la protesta ciutadana pic.twitter.com/vTjie4MmFI — Gemma Rial (@GemmaRial) 22 de juliol de 2018

VÍDEOS Un cotxe entra a la plaça Major de Vic i envesteix les creus grogues https://t.co/x7l2tYhhQ8 pic.twitter.com/drwKaA1RG5 — NacióDigital (@naciodigital) 22 de juliol de 2018

Aquesta és la manera?

La plaça de Vic plena de famílies amb canalla i un degenerat ha entrat conduint com un boig a tirar tantes creus a terra com ha pogut.@324cat @BertaVila8 pic.twitter.com/Tr8sUfkEyP — Joan Carles Colomo (@colomo_joan) 22 de juliol de 2018

Ara mateix un vehicle acaba d entrar a la plaça major de Vic plena de creus per carregar se les totes.Per sort no hi hagut ferits @mossos #vic Vehicle: Citroen C2 3435 FBD — Anna Alemany (@annalemany) 22 de juliol de 2018

Denunciem enèrgicament aquest atemptat contra la llibertat d’expressió a #Vic. No caiguem en les seves provocacions. Seguirem reclamant la nostra coaccionada llibertat d’expressió #UsVolemACasaILliures pic.twitter.com/Tt2I8cV1Vm — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 22 de juliol de 2018

Un cotxe ha entrat a la plaça Major de Vic aquest diumenge i ha envestit els milers de creus grogues que hi havia plantades en solidaritat amb els presos polítics i exiliats. Els fets han tingut lloc poc abans de les dues de la tarda. El vehicle ha accedit a la zona de vianants pel carrer Verdaguer i, tal com informen testimonis de l'acció, ha donat una volta sencera a la plaça i ha aconseguit fugir pel mateix carrer sense haver pogut ser aturat, després de passar a tocar de les terrasses dels bars i de la sorrera. La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per identificar el cotxe i el seu propietari.El propietari del vehicle es un vei de Vic, M. L. A., que viu molt a prop del lloc dels fets. Els Mossos i la Guàrdia Urbana l'estan buscant per comprovar si ell n'era el conductor. No se l'ha trobat a ni a ell a cas seva ni tampoc al vehicle.Els testimonis a la plaça Major de Vic han aconseguit agafar la matrícula del cotxe, de la marca Critoen C2: 3435 FBDL'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha reaccionat a través de les xarxes socials i ha condemnat aquest "atemptat contra la llibertat d'expressió". "No caiguem en les seves provocacions. Seguirem reclamant la nostra coaccionada llibertat d'expressió", ha sentenciat.La plantada de creus es una iniciativa privada que pretén que hi estiguin des de dissabte fins diumenge a les 7. Al final de l'acte, cadascú que hagi volgut ha pogut apadrinar una creu, els diners dels quals aniran destinats als fons dels presos polítics.La plaça ja es va omplir de creus el passat estiu de 2016 per denunciar les converses telefòniques entre l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, i l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, en les quals conspiraven contra el sistema sanitari català. Se'n van plantar unes 400.

