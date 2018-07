Els presos reclamen «unitat» per orientar el PDECat cap a la Crida

Alex Salmond, en la seva intervenció a l'assemblea del PDECat Foto: Adrià Costa

La figura convidada de la jornada de clausura ha estat l'exprimer ministre escocès Alex Salmond, rebut amb aplaudiments pels associats del PDECat. Salmond ha arribat acompanyat pel diputat al Congrés Jordi Xuclà i d'un altre dirigent proper a Pascal, Andoni Ortuzar (PNB). El polític escocès ha agraït l'oferiment del PDECat i, específicament, de Marta Pascal, i ha recordat el periple judicial de Clara Ponsatí, resident a Escòcia. Salmond ha recalcat el dret de Catalunya construir el seu futur polític, en funció del que decideixin els seus ciutadans. "El vostre somni de llibertat és el meu", ha expressat.Salmond ha pogut observar l'homenatge als presos que s'ha fet a l'assemblea, que ha inclòs la lectura d'una carta escrita pels dirigents empresonats a Lledoners, a càrrec de Laura Turull, filla de Jordi Turull. Els presos han demanat "unitat" a l'independentisme, començant pel PDECat, per no transmetre una imatge de divisió.Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han exigit superar les diferències i els personalismes des de la presó i han insistit que ara calen "instruments integradors" per unir l'independentisme, en referència al projecte de la Crida Nacional que lidera Puidemont. Lluís Puig, que finalment no serà a la nova direcció del PDECat tot i que s'havia especulat amb el seu nom, ha emès un missatge semblant en un vídeo enregistrat.

