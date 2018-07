Bonvehí liderarà el PDECat amb una executiva que obté el 65% dels vots

Buch, Calvet, Ponsa i Homs han votat per Turull, Rull, Puig i Forn Foto: Adrià Costa

La candidatura alternativa de David Torrents, descontent amb els pactes de l'assemblea, aconsegueix el 28% dels vots

Quim Torra se saluda amb Míriam Nogueras, nova vicepresidenta del PDECat Foto: Adrià Costa

David Bonvehí ha estat escollit el nou president del PDECat. El 65% dels militants que han participat a la votació han optat per donar suport a la seva candidatura. Qui va ser número dos de Marta Pascal, però que és sobre tot un home de la confiança de Carles Puigdemont, dirigeix un equip on hi ha la majoria dels membres de l'anterior direcció però també molts afins al president a l'exili i crítics amb l'anterior equip. La llista alternativa, que encapçalava David Torrents, ha aconseguit el 28% dels vots. El vot de càstig a la nova direcció ha estat, doncs, significatiu.La foto de Bonvehí i Nogueras és la de l'assumpció del control del partit per part de Puigdemont. Aquest no ha intervingut fins al final, però va vetar Marta Pascal per seguir com a coordinadora general i ha aconseguit que el PDECat estigui totalment alineat amb la seva Crida fins al punt que s'hi podria dissoldre aquesta tardor. Si això acaba passat provocarà que el nou moviment es converteixi en un partit i, de facto, en la segona refundació de CDC després de dos anys de PDECat que hauran estat un temps de transició. Bonvehí ha derrotat la candidatura alternativa de David Torrents , un mosso d'Esquadra en excedència que treballa pel PDECat a Badalona i descontent amb les llistes tancades al congrés i amb els pactes entre famílies. Uns pactes que finalment han evitat que els afins a Pascal presentessin una llista alternativa que podria haver sumat complicitats al territori reivindicant mantenir viu el PDECat més enllà de la Crida.El debat de les incompatibilitats, que els crítics han intentat sense èxit relaxar , la manera com es va confeccionar la nova cúpula durant la jornada de dissabte i la sensació que el partit queda arraconat expliquen els moviments en el marc d'una assemblea marcada per les tensions. La decisió d'integrar-se a la Crida és ferma, però hi ha diferències notables sobre com cal gestionar-ho. No tothom vol entregar el partit sense reivindicar la feina feta en els darrers dos anys.En la seva intervenció davant dels associats, en algunes frases sorprenent, Bonvehí ha volgut agrair la tasca de Marta Pascal, ha assumit els errors comesos durant l'assemblea per trobar una sortida a la divisió -ha admès que no comparteix la fórmula de les llistes bloquejades- i ha dibuixat la transició del partit cap a la Crida Nacional per la República. "[El PDECat] ajudarà que neixi una nova eina", ha exposat el nou president del partit. També ha expressat que, del debat congressual, la formació n'ha sortit reforçada. "Hem recuperat la sobirania com a partit i ara decidirem com el fem evolucionar [el partit]. "Si ets del PDECat, has de ser de la Crida", ha afegit.Bonvehí ha subratllat el vot de càstig dels associats. "Soc conscient que hem tingut un 65% de vots. Què ha passat? Hi ha coses que no les fem bé", ha detallat. El nou president del PDECat ha volgut subratllar la feina dels dirigents del PDECat en l'organització i celebració de l'1 d'octubre, tot i que ha admès que ell hauria estat partidari d'aprovar la llei de transitorietat després del referèndum. "No tinc ni la trajectòria ni l'experiència del president Mas, però tinc les mateixes ganes de construir el país que ells tenien al cap", ha reflexionat Bonvehí, que també ha demanat a ERC "pactar, mínimament, els següents passos" del procés.A Bonvehí i Nogueras, que és diputada al Congrés i candidata a l'alcaldia per Mataró, els acompanyen els següents noms a la direcció del PDECat:- Ferran Bel, diputat al Congrés- Montserrat Candini, senadora i alcaldessa de Calella- Maria Senserrich, fins ara portaveu del partit- Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada- Vanessa Ferrer, responsable de mobilització del partit- Lluís Soler, alcalde de Deltebre- Lluís Font, diputat al Parlament- Dolors Tella, delegada de Territori a Lleida- Meritxell Ruiz, exconsellera d'Ensenyament- Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell- David Font, alcalde de Gironella i coordinador de l'assemblea- Genís Boadella, vicepresident del partit a Barcelona- Lluís Guinó, diputat al Parlament i alcalde de Besalú- Josep Tarín, alcalde de Talamanca- Marc Solsona, diputat al Parlament i alcalde de Tortosa- Albert Alins, director general de muntanya i litoral- Lourdes Ciuró, diputada al Congrés- Dídac Nadal, regidor i alcaldable a Tarragona- Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà- Susanna Rivero, membre de la direcció sortint i del sector liberal del partit- Francina Vila, regidora a Barcelona- Pere Soler, exdirector general de Seguretat- Mª Àngels Planas, tinent d'alcalde de Girona- Antoni Postius, diputat al Congrés i candidat a Lleida- Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga- Carles Agustí, responsable de govern obert a la Diputació- Joan Pere Gómez, gerent de Ports de la Generalitat i portaveu municipal a l'Ametlla de Mar- Montse Morante, militant de l'Hospitalet

